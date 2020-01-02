В четверг, 2 января, землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как отмечается, толчки были зафиксированы на глубине 65 километрах в акватории Тихого океана. В некоторых районах Петропавловска-Камчатского округа ощущались подземные толчки 2‒3 магнитудой.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 67 км региона, до береговой линии — 19 км.

К настоящему времени угроза цунами не объявлялась. Погибших, пострадавших, разрушений нет.

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