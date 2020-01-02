Два человека пострадали в результате хлопка газа в доме в Твери

В Твери в результате хлопка газа в жилом доме пострадали двое человек, 52 человека эвакуировали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отмечается, инцидент произошел в четверг, 2 января, в одной из квартир в доме №19 по бульвару Гусева.

Из-за хлопка газа в квартире были выбиты окна. О происшествии было доложено губернатору Тверской области Игорю Рудену.

Для помощи людям создана областная комиссия по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли министерства энергетики и ЖКХ, Минздрава и Минстроя, а также администрации Твери.

В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

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