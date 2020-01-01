Путин присвоил звание генерала главе ФССП
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову генеральского звания в службе судебных приставов, передает ТАСС.
«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Аристову Дмитрию Васильевичу», — говорится в указе.
Отмечается, что 1 января сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России с 1 января получили статус государственных служащих.
Хотя в службе приставов сохранятся и гражданские должности, для приставов предусмотрены специальные звания — от прапорщика до генерала внутренней службы РФ.