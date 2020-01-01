Против кировского депутата возбудили дело за убийство собак

Против депутата заксобрания Кировской области завели уголовное дело, передает ТАСС.

Его обвиняют в убийстве двух собак из хулиганских побуждений.

Дело заведено по статьям «жестокое обращение с животными» и «умышленное уничтожение чужого имущества».

По данным СК, 29 декабря подозреваемый без всякого повода застрелил из ружья двух собак, принадлежащих жителю Зуевского района области.

До этого в соцсетях появилось видео, снятое очевидцами, на котором в снегу лежат две убитые собаки.