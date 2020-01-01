Полицейские на Урале застрелили пьяного мужчину, избившего жену

В городе Камышлов на юге Свердловской области полиция застрелила пьяного мужчину, который избил жену и набросился на сотрудников правоохранительных органов с монтировкой, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел 31 декабря в 21.40 (19.40 мск), женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее муж 1986 года рождения избивал ее и душил.

Когда приехали полицейские, мужчина был пьян и напал на них с монтировкой. Полиция выстрелила в воздух, а затем по мужчине.

Нападавший скончался в больнице.

По предварительным данным, табельное оружие было применено правомерно.