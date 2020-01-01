МЧС рассказало об опасности новогодней елки
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МЧС России рассказало об опасности новогодней елки, передает РИА «Новости».
В ведомстве напомнили о правилах пожарной безопасности.
Так, новогоднюю елку нужно устанавливать как дальше от каминов и газовых плит, на елку запрещается устанавливать свечи и бенгальские огни.
В МЧС напомнили, что неправильно установленная елка может упасть и травмировать ребенка.
Также дети вблизи елки должны находиться под присмотром взрослых.
Лучше всего нарядить елку легкими украшениями, которые не бьются, напомнили спасатели.