МЧС рассказало об опасности новогодней елки

МЧС России рассказало об опасности новогодней елки, передает РИА «Новости».

В ведомстве напомнили о правилах пожарной безопасности.

Так, новогоднюю елку нужно устанавливать как дальше от каминов и газовых плит, на елку запрещается устанавливать свечи и бенгальские огни.

В МЧС напомнили, что неправильно установленная елка может упасть и травмировать ребенка.

Также дети вблизи елки должны находиться под присмотром взрослых.

Лучше всего нарядить елку легкими украшениями, которые не бьются, напомнили спасатели.