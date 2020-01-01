В Благовещенске нашли пропавшего двухлетнего ребенка
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В Благовещенске нашли пропавшего 31 декабря двухлетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте СК по Амурской области.
Ребенка доставили в медицинское учреждение.
По данным ведомства, перед органом опеки и попечительства следствием поставлен вопрос об изъятии ребенка из семьи до выяснение причин произошедшего.
По предварительным данным, мать увела сына из дома 31 декабря, но вернулась домой одна и не смогла пояснить, где находится мальчик.
В полицию Благовещенска вечером 31 декабря обратился отец ребенка.