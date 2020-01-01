В Благовещенске нашли пропавшего двухлетнего ребенка

В Благовещенске нашли пропавшего 31 декабря двухлетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте СК по Амурской области.

Ребенка доставили в медицинское учреждение.

По данным ведомства, перед органом опеки и попечительства следствием поставлен вопрос об изъятии ребенка из семьи до выяснение причин произошедшего.

По предварительным данным, мать увела сына из дома 31 декабря, но вернулась домой одна и не смогла пояснить, где находится мальчик.

В полицию Благовещенска вечером 31 декабря обратился отец ребенка.