Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском. Об этом пишет газета Rzech Pospolita.
Так, в Союзе еврейских общин не согласились с мнением президента и назвали его манипулятивным.
Там заявили, что Польша поддерживала эмиграцию 10% еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением.
В союзе заявили, что Липский поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев.
«Обвинять его в антисемитизме, основываясь на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно», — говорится в заявлении.
Ранее российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей» экс-посла Польши в Германии, который пообещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
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