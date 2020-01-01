Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском. Об этом пишет газета Rzech Pospolita.

Так, в Союзе еврейских общин не согласились с мнением президента и назвали его манипулятивным.

Там заявили, что Польша поддерживала эмиграцию 10% еврейского населения, сотрудничая с сионистским движением.

В союзе заявили, что Липский поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев.

«Обвинять его в антисемитизме, основываясь на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно», — говорится в заявлении.

Ранее российский лидер назвал «сволочью и антисемитской свиньей» экс-посла Польши в Германии, который пообещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

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