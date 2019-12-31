Предсказавшая смерть Кеннеди спрогнозировала конец света в 2020 году

Джин Диксон, которая предсказала смерть президента США Джона Ф. Кеннеди и умерла 1997 году, в одном из пророчеств говорила о конце света в 2020 году, передает UNULAD.

Это предсказание содержится в книге Диксон «Призыв к славе», написанной в 70-е годы.

« придет в 2020 году», — говорилось в предсказании.

При этом существует термин «эффект Джин Диксон», которым описывают ситуацию, когда несколько сбывшихся предсказаний затмевают собой большое количество ошибочных.

Ясновидящая прославилась после того, как в 1956 году предсказала, что на выборах в США 1960 года к власти придет президент-демократ, который простится с жизнью во время работы — так и произошло с Джоном Кеннеди. Также Диксон предсказала, что после окончания войны СССР уже не будет союзником США, но в далеком будущем отношения все же наладятся, и страны объединятся для отражения угрозы со стороны коммунистического Китая.