После нападения на пост ДПС в Ингушетии отменили новогодний концерт и фейерверк

После нападения неизвестных вечером 31 декабря на пост ДПС на въезде в город в Магасе отменили праздничный концерт и фейерверк, передает ТАСС.

«Новогодний концерт на площади Алания, который должен был начаться в 21:00, был отменен, также отменен праздничный фейерверк, который должны были запустить в 00:00», — сообщили в мэрии.

По данным республиканского МВД, инцидент произошел во вторник, 31 декабря, около 17 часов 30 минут.

Ранее стало известно, что вооруженная группа подъехала на автомобиле к посту ДПС на въезде в город и начала стрелять по полицейским.

В результате нападения пострадали три сотрудника полиции. По данным республиканского Минздрава, полицейские находятся в реанимации, также в реанимации — двое нападавших.

Нападавшие были нейтрализованы.