Путин посмертно наградил омского подростка медалью «За спасение погибавших»

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 14-летнего подростка из Омска, который бросился спасать провалившихся в полынью мальчиков. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что Артур Рахимов награжден за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Артур Рахимов учился в омской школе №148.