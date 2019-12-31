Голикова призывает увеличивать число многодетных семей в России
close
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что отличительная особенность России — многодетные семьи, сообщает «Интерфакс».
Она назвала семьи, в которых имеется не менее двух детей, «фишкой» России и большим счастьем.
Голикова отметила, что стране необходимо взять курс на увеличение числа таких семей. В первую очередь, это нужно для населения, а также для «самоутверждения страны».
«Это очень важно», — заключила вице-премьер.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Госдуме обвинили интернет в снижении рождаемости
— Путин выразил надежду, что слово «мама» не заменят на «родитель номер 1» в России
— Росстат выступил с прогнозом численности населения РФ по итогам 2019 года