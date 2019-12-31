Голикова призывает увеличивать число многодетных семей в России

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что отличительная особенность России — многодетные семьи, сообщает «Интерфакс».

Она назвала семьи, в которых имеется не менее двух детей, «фишкой» России и большим счастьем.

Голикова отметила, что стране необходимо взять курс на увеличение числа таких семей. В первую очередь, это нужно для населения, а также для «самоутверждения страны».

«Это очень важно», — заключила вице-премьер.

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