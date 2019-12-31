Синоптик пообещал сохранение снега в новогоднюю ночь

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снег останется в российские столице на Новый год и будет радовать жителей, передает РИА «Новости».

Он добавил, что снег может немного растаять. Однако в Москве ночью ожидается холодный фронт и минусовая температура. Предполагается, что осадки будут в виде небольших снегопадов.

«Снег в новогоднюю ночь сохранится», — подчеркнул синоптик.

Кроме того, в новогоднюю ночь небо над столицей будет пасмурными из-за теплого сектора атлантического циклона.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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