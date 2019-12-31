«Аш-Шабаб» взял на себя ответственность за взрыв в Сомали

Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо, сообщает Reuters.

В аудиосообщении группировка взяла на себя ответственность за взрыв бомбы на оживленном контрольно-пропускном пункте «Экс-контроль» к северо-западу от Могадишо.

«Взрыв был направлен на колонну турецких и сомалийских сил, и они понесли огромные потери», — заявил пресс-секретарь «Аль-Шабаб» Али Мохамуд Раге.

Ранее сообщалось, что в столице Сомали взрывался заминированный автомобиль. В результате произошедшего погибли более 90 человек.

«Аш-Шабаб» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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