В ВОЗ рассказали о правилах хранения новогодних блюд

Для того, чтобы новогодние блюда не испортились раньше срока, важно соблюдать основные правила хранения продуктов, заявил эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Хранить новогодние блюда следует в холодильнике при температуре 5°C и ниже, в таких условиях потенциально опасные бактерии, которые могут присутствовать в продукте, будут расти медленнее, отметил Эмбарек.

Не стоит надолго оставлять продукты на столе, их следует сразу поместить в холодильник.

«Если сразу положить много еды в холодильник, то он согреется, и пройдет время, прежде чем продукты в холодильнике окажутся при температуре 5 градусов или ниже», — предупредил эксперт.

Чем дольше блюдо остается неохлажденным, тем выше шанс того, что оно испортится. Однако при соблюдении всех правил хранения употреблять новогодние салаты можно до конца праздников, подчеркнул Эмбарек.

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