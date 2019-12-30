Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Болгарии

Землетрясения магнитудой 4,5 произошло на западе Болгарии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно имеющимся данным, землетрясение было зафиксировано в 18.01 по времени UTC (21.01 мск).

Эпицентр толчков располагался в 37 километрах к северо-востоку от города Благоевград и в 60 километров от столицы Болгарии.

Очаг залегал на глубине 10 километров.

Отмечается, что данных о жертвах и разрушениях нет.

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