Задержанного за подготовку терактов в Петербурге арестовали

В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд заключил под стражу Грегория Чернышева, которого до этого задержали за подготовку к терактам в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

В пресс-службе пояснили, что суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева.

Он арестован до 29 февраля 2020 года.

Ранее ФСБ задержала двух готовивших теракты в Санкт-Петербурге россиян.

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