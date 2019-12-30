В Москве мужчина взорвал в подъезде гранату для игры в страйкбол

В Москве полиция задержала мужчину, который взорвал в подъезде страйкбольную гранату. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел 28 декабря, однако о нем стало известно только 30 декабря.

Согласно данным МВД, в пятницу, в 22.45 мск, поступило сообщение о хлопке в подъезде жилого дома.

Выяснилось, что мужчина взорвал в подъезде жилого дома гранату для игры в страйкбол. Отмечается, что пострадавших нет.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».