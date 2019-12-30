СК возбудил дело об изнасиловании врачом пациентки в больнице в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении врача после заявления пациентки московской больницы имени Ерамишанцева об изнасиловании. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы заявили, что от руководства больницы стало известно о задержании врача-анестезиолога. По данному факту проводится проверка.

Согласно источнику в правоохранительных органах, врача подозревают в том, что он не позднее 19 декабря предложил пациентке заняться сексом, а после отказа совершил в отношении нее «иные действия сексуального характера».

Возбуждено уголовное дело по статье по части 1 статьи 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера», подозреваемый арестован.