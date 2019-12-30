Медведева попросили ввести для чиновников правила поведения на корпоративах

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести нравственные правила поведения чиновников на корпоративах и усилить контроль за тратой средств из госбюджета на подобные мероприятия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее предложение было направлено в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева.

По мнению Петрова, некоторые чиновники после новогодних корпоративов размещают в сети фото и видео, которые не соответствуют их статусу и портят имидж и авторитет государственной власти.

Депутат отметил, что госслужащие не должны забывать о том, что являются лицом своей страны.

В письмо Петров предлагает главе Правительства рассмотреть возможность «внедрения дополнительных нравственных правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий».

Он считает, что подобные меры помогут избежать «двусмысленных и нелицеприятных случаев с участием чиновников».

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