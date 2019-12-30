В Москве 2 января ожидается оттепель

В четверг, 2 января, в Москве ожидается потепление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, в ночь на 2 января еще будет холодно, столбик термометра покажет до -7 — -8°C. Повышение температуры до -2 — +3°C ожидается днем.

Отмечается, что такая погода сохранится до субботы, 4 января.

Ночью столбик термометра опустится до -4°C, днем достигнет 0 — +4°C.

Давление будет ниже нормы, облачно, заметных осадков не прогнозируется.

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