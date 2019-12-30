Количество пострадавших в ДТП под Псковом возросло до 19

Количество пострадавших в ДТП в Псковской области с участием автобуса возросло до 19. Об этом сообщает «Интерфакс».

Автобус, перевозивший граждан Белоруссии, попал в аварию утром 30 декабря.

По уточненным данным, всего в автобусе находились 50 человек.

В настоящее время информированный источник сообщает о 19 пострадавших, включая троих детей. 14 человек госпитализированы.

В ГИБДД рассказали, что ДТП произошло на 269 км трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Невель. Водитель, управляя автобусом «Неоплан» на маршруте «Минск - Санкт-Петербург», съехал с дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием.

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