Захарова пообещала «комплексный ответ» Таллину на ситуацию со Sputnik Эстония

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ответ на действия против журналистов Sputnik Эстония будет «комплексным и интересным». Об этом она сказала в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия—1».

Она намекнула, что в этой ситуации «ветер дует» со стороны Великобритании, которая по ее словам, оказывает сильное влияние на медийную сферу Эстонии.

«Исходя из того, кто стоит за эстонским медиапространством и за всеми теми пакостями, которые мы видим в отношении российской медиасреды, ответ будет комплексным и интересным», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что сотрудники Sputnik Estonia получили от эстонских властей угрозы о возбуждении против них уголовных дел, если те до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА «Россия сегодня».

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