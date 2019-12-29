В сети умилились видео с помогавшей наряжать елку собакой

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В сети набирает популярность ролик, на котором житель графства Суррей канадской провинции Британская Колумбия наряжает елку у себя дома, а его верная собака пытается ему помочь. Ролик был опубликован в YouTube.

Отмечается, что хозяева спасли собаку, когда она была еще щенком, забрали к себе и назвали Пончо.

В подписи под видео говорится, что питомец не спускает глаз со своего хозяина по имени Брент, а оставляет его только, когда он посещает ванную комнату. На кадрах видно, как мужчина наряжает новогоднее дерево в гостиной, а собака следит за них, а также подходит к нему и пытается «помочь с выбором украшений».

«Пончо позаботилась о том, чтобы елка наряжена по ее вкусу, и была создана удивительная рождественская атмосфера», — также гласит подпись к видеозаписи.

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