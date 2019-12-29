Два человека погибли при стрельбе в техасской церкви

В Техасе в церкви города Уайт Сеттлмент неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает Dallas Morning News.

Отмечается, что в результате инцидента один человек скончался на месте, а другой — по дороге в больницу.

Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии доставлен пострадавших.

Правоохранители выясняют причины инцидента. О личности злоумышленника не уточняется.

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