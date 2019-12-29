Два человека погибли при стрельбе в техасской церкви
close
В Техасе в церкви города Уайт Сеттлмент неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает Dallas Morning News.
Отмечается, что в результате инцидента один человек скончался на месте, а другой — по дороге в больницу.
Кроме того, в больницу в тяжелом состоянии доставлен пострадавших.
Правоохранители выясняют причины инцидента. О личности злоумышленника не уточняется.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Один человек погиб в результате стрельбы в Торонто
— При стрельбе в ТЦ в Денвере погиб человек
— Во Флориде неизвестный застрелил двух человек и покончил с собой