В Тольяттинском цирке во время выступления упал канатоходец

В Тольятти артист передвижного цирка сорвался с натянутого на высоте нескольких метров каната. Об этом сообщает Augustnews.

В сети появилось видео произошедшего. На нем видно, как канатоходец работая без страховки, потерял равновесие во время выполнения одного из трюков и упал на арену.

По данным издания, циркач получил ушибы. Он госпитализирован в местную клинику.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Под Иркутском канатоходец сорвался во время трюка под куполом цирка

Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке