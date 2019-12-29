В Тольяттинском цирке во время выступления упал канатоходец

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В Тольятти артист передвижного цирка сорвался с натянутого на высоте нескольких метров каната. Об этом сообщает Augustnews.

В сети появилось видео произошедшего. На нем видно, как канатоходец работая без страховки, потерял равновесие во время выполнения одного из трюков и упал на арену.

По данным издания, циркач получил ушибы. Он госпитализирован в местную клинику.

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