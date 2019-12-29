Пассажиров первого поезда через Крымский мост внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных пассажиров первого поезда в Крым. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, пассажиры поезда «Таврия», отправившегося 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь, внесены в базу заблокированного в России сайта «Миротворец», куда включают тех, кто посетил Крым, не согласовав визит с Киевом.

Уточняется, что администраторы сайта прикрепили и скриншоты репортажа о поездке в качестве «вещественных доказательств».

Также сообщается, что личную информацию о пассажирах поезда украинский сайт взял из открытых источников.

Сайт «Миротворец» известен публикациями, в которых публикует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик и других людей, называя их изменниками родины.

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