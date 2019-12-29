Биотехнолог рассказала, что нельзя есть на Новый год

Заведующая кафедрой «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Ирина Потороко дала рекомендации по выбору продуктов на новогодний стол, передает «Известия».

Потороко утверждает, что нельзя подавать на стол сыром виде или самостоятельно солить рыбу, которая лежала в магазине на льду без упаковки.

Эксперт уточнила, что эта рекомендация касается именно той рыбы, которую трогали руками продавцы и покупатели, так как в ней уже поселились и размножаются бактерии.

Она отметила, что любую продукцию без вакуумной упаковки следует обработать термически.

Кроме того, Потороко рекомендовала россиянам не употреблять купленную в магазине рыбу в больших количествах, потому то около 90% данной продукции выращено в искусственных водоемах.

Биотехнолог пояснила, что в такой рыбе в 2-2,5 раза больше жира, чем в дикой.

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