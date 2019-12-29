У брянца изъяли более 30 кг наркотиков

В Брянске сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в наркоторговле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Управления ведомства по региону.

Там уточнили, что при обыске на съемной квартире у мужчины нашли более 30 кг альфа PVP, мефедрона, амфетамина, кокаина и гашиша.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он заключен под стражу.

По версии следствия, подозреваемый является участником преступной группы, которая причастна к организации канала поставок в регион запрещенных веществ в особо крупном размере, а также их сбыту.