В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей

В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги. Об этом сообщает Fox News.

Согласно имеющимся данным, во время празднования Хануки неизвестный начал нападать с ножом людей. По последним сведениям был и ранены пять человек.

Обстоятельства произошедшего выясняются.