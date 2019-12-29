Путин утвердил закон о единой электронной очереди в детские сады

Президент России Владимир Путин подписал закон о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, прием в детсады осуществляется путем распределения с использованием региональных информационных систем. Так, закон предусматривает установление правового статуса на данный момент работающих информационных систем. Данные из региональных систем будут передаваться в федеральную информационную систему доступности школьного образования.

Родители ребенка будут получать информацию об индивидуальном номере заявления и дате его подачи, а также о статусе его обработки, об изменениях и последовательности выделения места в детсаде, о документе о зачислении ребенка в детсад. Данные будут находиться на едином федеральном либо региональном портале государственных и муниципальных услуг.

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