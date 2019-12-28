Тело девушки в наручниках нашли в одном из отелей Москвы

В номере одного из отелей в центре Москвы было найдено тело девушки в наручниках для ролевых игр. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющейся информации, одной рукой она была пристегнута к спинке кровати.

Согласно поступившим данным, в ходе предварительного осмотра следов насильственной смерти на теле найдено не было.

Обстоятельства смерти девушки устанавливаются.

В данный момент столичный СК осуществляет проверку.

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