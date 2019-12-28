Эксперты дали советы по выбору мандаринов

В Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассказали, как выбирать мандарины. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

При выборе мандаринов в первую очередь следует обратить внимание на цвет и форму плода. Фрукты должны быть оранжевыми или оранжево-красными, без черных пятен. По форме следует выбирать мандарины с небольшим бугорком или приплюснутые.

Специалисты инспекции советуют отказаться от покупки плодов, которые проминаются при нажатии, так как они могут оказаться гнилыми.

Мандарины можно хранить до четырех недель при температуре от +3 °С до +8 °С, отметили эксперты.

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