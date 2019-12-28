Житель Воркуты насмерть замерз, застряв в форточке

Житель Воркуты скончался после того, как не смог выбраться из окна на первом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщает портал «КомиОнлайн» со ссылкой на городской отдел управления Следственного комитета России по республике.

По версии следствия, 56-летний мужчина пытался выбраться на улицу через форточку, но застрял в проеме. Прибывшие на место происшествия полицейские сняли пострадавшего с окна, он находился в тяжелом состоянии. Жизнь мужчины спасти не удалось.

По факту произошедшего инициирована проверка, предварительная причина смерти мужчины – общее переохлаждение организма.

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