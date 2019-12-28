Со средней и старшей из сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники ФСИН России сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины, которые обвиняются в убийстве отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.

27 декабря электронный браслет был снят с младшей сестры, Марии Хачатурян. Также в инспекции ФСИН прекратили учетное дело по ней. Однако сестрам по-прежнему запрещено общаться друг другом, со свидетелями по делу и журналистами.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура нашла нарушения в материалах уголовного дела в отношении сестер Хачатурян и отказалась утверждать обвинительное заключение.

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