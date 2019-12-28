В Москве женщина ограбила детей с онкозаболеваниями и из малоимущих семей

В Москве сотрудники МВД задержали женщину, которая ограбила детей с онкологическими заболеваниями и из малообеспеченных семей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, злоумышленница выставила в сети объявление о продаже билетов на елку по приемлемым ценам. Клиенты связывались с ней, переводили деньги, но билеты так и не получали.

В результате женщина обманула более десятка человек.

27 декабря 18 родителей несовершеннолетних обратились с заявлениями в полицию и рассказали о случившемся. Среди клиентов 46-летней женщины в том числе были многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также больных онкологическими заболеваниями.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сотрудники МВД вручили билеты на новогоднее представление.