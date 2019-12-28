В центре Москвы появился искусственный снег

В парке «Зарядье» к Новому году появились сугробы из искусственного снега. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе «Зарядья» добавили, что в парк помимо снега завезли сибирские ели, чтобы создать посетителям праздничное настроение.

В сети также появилось видео с искусственными сугробами на улице Тверской.

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