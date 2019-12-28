Птица-секретарь переехала в Московский зоопарк из Чехии

В Московский зоопарк из чешского Двур-Краловского зоопарка в Двур-Кралове-над-Лабем привезли самку птицы-секретаря для размножения. Об этом сообщает агентство «Москва».

Как отмечается, птица по кличке Лили в настоящее время находится на карантине, за ней наблюдают врачи и зооологи. Специалисты надеются получить потомство от этих редких птиц. В московском зоопарке уже живет самец птицы-секретаря по кличке Бонд.

«Любопытно, что птица-секретарь относится к моногамным видам - обычно эти пернатые образуют одну пару на всю жизнь», — рассказали в пресс-службе..

Сейчас посетители зоопарка могут увидеть Бонда на старой территории зоосада в вольере на берегу Малого пруда. Когда Лили освоится с новым домом, ее познакомят с будущей парой.

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