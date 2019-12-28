На западе Москвы в результате пожара погибли два человека
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В западном округе Москвы произошел пожар в жилом комплексе «Алые Паруса», в результате которого погибли два человека. об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что возгорание произошло в 33-этажном жилом доме на улице Авиационная.
Уточняется, что пожар в подсобном помещении здания был потушен.
Жертвами возгорания стали два человека. На месте работают спасательные службы.
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