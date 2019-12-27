Sputnik Эстония обжалует санкции Таллина в суде

Эстонское бюро агентства Sputnik готовится к обжалованию введенных против санкций, заявила шеф-редактор бюро Елена Чернышова. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время ведутся консультации с юристами, над проблемой работает эстонская международная адвокатская контора и специалисты из России, отметила Чернышова. Она подчеркнула, что один пакет документов уже направлен в Бюро данных по отмыванию денег.

В дальнейшем Sputnik Эстония планирует обратиться в суд, чтобы оспорить санкции Эстонии против бюро.

Ранее сообщалось, что сотрудники Sputnik Estonia получили от эстонской стороны угрозы о возбуждении против них уголовных дел, если те до 1 января 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня».

Таллин обосновал свои действия санкциями, которые были введены Евросоюзом в марте 2014 года в отношении некоторых физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

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