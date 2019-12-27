Белорусская милиция будет избавляться от имиджа «карательного органа»

В Белоруссии милиция будет избавляться от имиджа «карательного органа» и использования «палочно-галочной» системы при привлечении граждан к ответственности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МВД республики Юрия Караева.

Караев заявил, что благополучие белорусских граждан и качество их жизни не должны быть «разменной монетой».

Он отметил, что не нужно выявлять правонарушения «на количество». Профилактика, беседа — это и есть работа.

Подчеркивается, что усилия ведомства направлены на то, чтобы к МВД «относились как к общественному институту, обеспечивающему защиту, оказание помощи людям», а также, чтобы действия сотрудников воспринимались гражданами «однозначно … как необходимые и справедливые».