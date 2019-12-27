Пассажирка упавшего в Казахстане самолета рассказала о крушении

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Пассажирка разбившегося в Казахстане самолета Гульнара Кошенова рассказала о моменте крушения лайнера в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия-1». Отрывок программы опубликован в Telegram-канале ведущей Ольги Скабеевой.

Самолет начало трясти сразу после взлета, заявила Кошенова. В дальнейшем толчки усилились, багаж стал падать с полок, начал мигать свет в салоне.

По словам пассажирки, после крушения «салон как будто внутрь изогнулся».

Находившиеся на борту люди выбили аварийную дверь, чтобы выбрать из самолета, рассказала Кошенова. Она отметила, что на улице в момент крушения было темно, пассажиры не знали, в каком направлении двигаться.

«Дети, там много было поломанных, у детей всякие травмы. В крови люди лежали, просили помочь, подвинуть ногу», — также поделилась Кошенова.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. В настоящее время Международный аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме.

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