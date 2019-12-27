В Московском зоопарке панды начали учиться рисованию

В Московском зоопарке большие панды Жуи и Диндин учатся рисованию. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

По словам Генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, панды очень активные животные, которым требуется большая физическая и интеллектуальная нагрузка. Она добавила, что эти животные получают иного игрушек и предметов для изучения.

«Теперь в программу их занятий также входит рисование. Правда, пока что художественный стиль наших панд напоминает абстракционизм с элементами авангардизма», — сказала Акулова.

Отмечается, что животных сначала научили держать кисть, как правой, так и левой лапами. После этого специалисты познакомили панд с холстами и красками. Для занятий подобрали экологически чистые, нетоксичные краски.

Пока что панды рисуют по командам киперов, однако спустя время они могут научиться писать картины самостоятельно. Обучение рисованию займет около года.

В зоопарке добавили, что, когда уроки закончатся, то будет проведен благотворительный аукцион. Вырученные средства пойдут на содержание спасенных и конфискованных животных, которые содержатся в зоосаде. Некоторые картины поедут в Китай на родину животных в качестве сувениров.