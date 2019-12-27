Синоптики рассказали о снежном покрове в новогоднюю ночь

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в новогоднюю ночь. Об этом пишет РИА «Новости».

По ее словам, Москва без снежного покрытия на праздник не останется. Земля будет покрыта снегом.

Согласно прогнозам также температура в новогоднюю ночь будет около 0°C.

Специалист также добавила, что отрицательные температура придут в Москву только в наступающем году.

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