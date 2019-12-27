Песков: информация о версии теракта в Магнитогорске не соответствует действительности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о версии теракта в Магнитогорске, где год назад произошел взрыв в жилом доме, не соответствует действительности и является все лишь слухом, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Точно так же, как сразу эксперты, собственно, вынесли вердикт, и экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем кроме слухов, и не соответствуют действительности... Причиной этой трагедии стал взрыв газа, — пояснил Песков.

Ранее издание Baza сообщало, что ее сотрудники сняли фильм о происшествии в Магнитогорске и назвали произошедшее терактом.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, погибли 39 человек.

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