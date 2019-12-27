Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в Новый год

Специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил о резких перепадах давления в Москве с 31 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такое явление называется «барическая пила».

«Барическая пила» – это форма графика, когда давление меняется достаточно резко от высоких значений к низким, потом снова к высоким и снова к низким», — пояснил синоптик.

Он добавил, что при такой погоде температура может немного понижаться, затем резко повышаться на непродолжительное время, потом вновь падать.

Синенков отметил, что 31 декабря температура будет положительная, а с 1 января станет отрицательной на 2-3 дня.

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