В Москве неизвестный напал с ножом на мужчину и украл у него 250 тыс рублей

В Москве неизвестный напал с ножом на местного жителя на лестничной площадке в подъезде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, инцидент произошел 26 декабря в доме на улице Полярной.

Злоумышленник нанес несколько ударов ножом 46-летнему мужчине в область шеи и спины. После этого он украл у своей жертвы 250 тыс. рублей и скрылся с места преступления.

Пострадавшего госпитализировали.

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