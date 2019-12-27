В Москве неизвестный напал с ножом на мужчину и украл у него 250 тыс рублей
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В Москве неизвестный напал с ножом на местного жителя на лестничной площадке в подъезде. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, инцидент произошел 26 декабря в доме на улице Полярной.
Злоумышленник нанес несколько ударов ножом 46-летнему мужчине в область шеи и спины. После этого он украл у своей жертвы 250 тыс. рублей и скрылся с места преступления.
Пострадавшего госпитализировали.
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