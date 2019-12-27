Медики сообщили о 20 пострадавших в результате крушения самолета в Казахстане

Медики, осмотревшие спасенных после крушения самолета людей, заявили, что в происшествии пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По последним данным, спасатели нашли уже тела девяти человек.

На данный момент также известно, что самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Спасатели продолжают работать на месте крушения.

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