В Москве в пятницу ожидается до +1°С

Москве в пятницу, 27 декабря, ожидается до +1°C днем, облачность и небольшие осадки, сообщается на сайте Гидрометцента.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет варьироваться от -1°C до +1°C. Вероятны небольшие осадки, а местами и умеренные в виде снега и мокрого снега. Также на дорогах будет наблюдаться гололедица.

Ветер будет северо-восточных направлений до 8 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до -2°C.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба днем и 747 мм — ночью.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.