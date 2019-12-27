Мужчина воткнул нож в спину женщине на юго-востоке Москвы

Мужчина напал с ножом на женщину и нанес ей несколько ударов ножом на юго-востоке столицы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.

Инцидент произошел на ул. Новомарьинская. Как стало известно изданию, мужчина воткнул в спину женщине несколько раз нож и попытался скрыться через окно квартиры.

После случившегося женщину госпитализировали. О судьбе мужчины ничего не рассказывается.

Других данных об инциденте пока нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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